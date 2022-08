Horror in beängstigender Höhe: Triebwerk explodiert

Kurz nach dem Start eines Airbus hörten die Passagiere einen lauten Knall. Durch das Fenster sind Flammen zu erkennen. Ein Triebwerk war explodiert.

Die Passagiere geraten in Panik. Denn auch wenn das Flugzeug noch nicht seine volle Flughöhe erreicht hatte, ist eine solche technische Panne in vier Kilometern Höhe äußerst beängstigend. Doch die Piloten haben die brenzlige Situation unter Kontrolle: Der Flieger setzte zu einer Notlandung auf dem Ausgangsflughafen in Guadalajara an. Verletzt wurde niemand.