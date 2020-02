Horror-Crash beim Daytona 500 Rennen

Routinier Ryan Newman verlor die Kontrolle über seinen Ford Mustang und prallte mit Vollspeed in die Leitplanken. Nachdem der Wagen nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet war, ging er in Flammen auf.

Der Horror-Crash von Routinier Ryan Newman hat den Automobil-Klassiker Daytona 500 überschattet. Der 42-Jährige verlor am Montag vor der letzten Runde in Führung liegend die Kontrolle über seinen Ford Mustang und prallte bei hoher Geschwindigkeit in die Leitplanken. Nachdem der Wagen nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet war, ging er in Flammen auf.

"Ernster Zustand, aber keine Lebensgefahr"

Newman, 2008 Sieger in Daytona, wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, er befindet sich aber offenbar nicht in Lebensgefahr. "Er ist in einem ernsten Zustand", berichtete der stellvertretende Geschäftsführer der ausrichtenden NASCAR-Serie. Weiter erklärte Steve O'Donnell: "Die Ärzte haben gesagt, dass er sich nicht in Lebensgefahr befindet."