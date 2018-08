Horns & Beat

Thüringen. Beim Abschlussfest am 12. August um elf Uhr reiht Uwe Ladwig mit seiner Big Band für kleine Bühnen gefühlsechten Pop an eleganten Bebop.

Groovejazz: Die Big Band für kleine Bühnen. Der Name ist Programm: Schlagzeug und Tubax treiben vier Bläser vor sich her. Gemeinsam machen sie sich lustvoll an die Songs von den Bee Gees, Sting, Ray Charles, Dizzy Gillespie und Miles Davis.