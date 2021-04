Horn und FC Dornbirn sind seit fünf Spielen sieglos

Die Rothosen wollen im direkten Duell in Niederösterreich auf die Erfolgsspur zurück

Zwei Mannschaften mit demselben Problem treffen am 21. Spieltag am Ostermontag aufeinander. Der Tabellenvierzehnte Horn und der Neunte FC Dornbirn haben in den letzten fünf Meisterschaftsspielen nicht mehr gewonnen. Beide Klubs hoffen im direkten Duell endlich auf die Trendwende. Horn hat fünfzehn der bisherigen 21 Zähler auf dem eigenen Spielfeld geholt. Nur zwei Punkte ist Dornbirn von einem Abstiegsplatz entfernt.

Die Statistik spricht für die Rothosen: Zwei Remis (0:0, 1:1) und ein 5:2-Erfolg, die Rothosen haben gegen Horn eine weiße Weste. Die Personalsorgen von Dornbirn werden aber immer größer. Neben dem Langzeitverletzten Mario Jokic (Sehneneinriss im Oberschenkel), Bekem Bicki (Schambeinentzündung), Hamed Saleh sind auch die beiden gesetzten Abwehrspieler Lukas Allgäuer (Oberschenkelzerrung), Andreas Malin (krank) in Horn nicht dabei. Dafür kehrt der zuletzt gesperrte Verteidiger Florian Prirsch in die Stammelf der Rothosen zurück. Legionär Egzon Shabani wird auch von Beginn an auflaufen.