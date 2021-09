Hörbranz: Neuer Pächter für Gasthaus Krone

Für das gemeindeeigene Gasthaus Krone im Hörbranzer Ortszentrum steht ein Pächterwechsel an. Hintergrund ist, dass der bisherige Betreiber den Pachtvertrag mit der Marktgemeinde gekündigt hatte. Im Rahmen des im Sommer gestarteten Bewerbungsverfahrens konnte rasch eine Nachfolge gefunden werden.

Gutbürgerlicher Genuss

Im gemeindeeigenen Gastlokal bietet das 6-köpfige Team künftig von Mittwoch bis Freitag Mittagsmenüs an. "Gerade die Corona-Situation hat uns gezeigt, wie wichtig Regionalität ist. Wir werden u.a. unsere Fleisch- und Wurstwaren von Eichenberg sowie Eier und Nudeln aus Hohenweiler beziehen", rückt der 32-jährige Pächter die regionale Note bei der Neuausrichtung der Krone in den Vordergrund.

Reichlich Angebote

Schon zum Neustart im Herbst hat sich der Gastronom einiges vorgenommen: So sind abwechslungsreiche Themenwochen, vom Oktoberfest zur Schlachtpartie und vom feinen Martinigansl bis zur Wildwoche, bereits fest eingeplant. "Ob Früh- oder Dämmerschoppen, wöchentliche Jassertreffs, Vereinsfeierlichkeiten sowie Hochzeiten, Taufen und Sterbefälle. Die Palette an Möglichkeiten ist so groß“, erläutert Egger.