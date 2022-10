Hopfenkocher holten zweifach Gold

Austrian Beer Challenge 2022: Erster Platz für Dunkles Lager und Europäisches Ale

Einen der beiden ersten Plätze räumten die Hopfenkocher in der Kategorie „Lagerbiere Dunkel“ mit dem „Tschäch“ ab. Voll des Lobes beschreibt die Jury den Charakter des Siegerbiers: „Der braune, cremige Schaum führt das Auge zur braunen Farbe des Bieres. Man kommt in der Nase zu einem netten Aroma. Sein cremiger Körper mit trockenen Karamell-Anklängen führt zu einer erfrischenden Erfahrung mit nicht zu hoher Intensität.“

In der Kategorie Europäischer Ales, einem in Vorarlberg weniger verbreiteten obergärigen Bierstil, gewannen die Hopfenkocher ebenfalls einen ersten Preis mit einem Barley Wine. Das Starkbier mit dem geheimnisvollen Namen „The Unlabeled Treasure“ wurde in aufwendiger Herstellung über vier Jahre bei etwa 5 Grad Celsius gelagert. „Brillante Bernsteinfarbe mit feinporigem weißen Schaum und leichter Trübung. Sehr komplex in der Nase mit Noten von Haselnuss, Marzipan. Honig, Malz, Karamell im Geschmack“, urteilt die Jury. Keine Frage, dass dieses echte Genussbier, ursprünglich als Alternative zu Wein erfunden, mit über 10 Prozent Alkohol nicht jeden Abend auf den Tisch kommt.