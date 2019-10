Hooray, das Lerncafé: Caritas hilft Schülern bei Hausaufgaben

Neuntes Lerncafé feierlich in Feldkirch in Betrieb genommen – 27 Kinder gefördert

FELDKIRCH Kinder beim Lernen und in ihrer sozialen Entwicklung ganzheitlich fördern ist das Ziel der Caritas Lerncafés. Nun wurde in Feldkirch am Maria-Mutterweg das inzwischen neunte Lerncafé in Vorarlberg, in dem 27 Kinder gefördert werden, feierlich eröffnet.