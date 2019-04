Honig - Flüssiges Gold für die Gesundheit

Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauverein

Götzis Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereines fand vergangenen Freitag im Haus der Generationen statt. Neben den überaus zahlreich erschienen Vereinsmitgliedern konnte Obfrau Marianne Mayer unter anderem Walter Tschegg, Herbert Wehinger (Obmann Obst- und Gartenbauverein Altach) und Frau Iris Lins, die Gastreferentin zum Vortrag „Honig und Kräuter in der Hausapotheke“, begrüßen.

Nach den Grußworten folgte ein äußerst interessanter Vortrag über „Honig und Kräuter“. Schon seit Generationen werden Honig und Kräuter in unserer Region in der Hausapotheke und zur täglichen Schönheits- und Körperpflege verwendet. Iris Lins griff im Vortrag dieses alte Wissen wieder auf und erzählte, wie Honig mit den Kräutern gut kombinieren und einfach in den Alltag integrieren werden kann.