Homunculus: Vertrag mit künstlerischer Leiterin verlängert

Das Jubiläumsfestival „30 Jahre Homunculus“ ging am Freitag mit einer Auslastung von 98 % bzw. fast 2.000 Besucher in Hohenems zu Ende. Aufgrund der Corona-Präventionskonzepte konnten heuer 1000 Theatergäste weniger begrüßt werden – dennoch zeigen sich Veranstalter und Publikum sehr zufrieden.

Erste Liveauftrittsmöglichkeit nach Lockdown

Für die Puppentheaterszene war Hohenems – genauer gesagt das Figurentheaterfestival Homunculus – „the place to be“ erklärte Figurentheaterstar Michael Hatzius der mit dem Stück „Ich bin Einhorn, wer bist du?“ begeisterte. Die Möglichkeit live vor Publikum auf einer Bühne aufzutreten, statt auf Videoübertragungen zu setzen war einzigartig in Österreich und Deutschland. Dieter Heidegger: „Aufgrund der langen Theaterpause hatten wir mehr oder weniger lauter Uraufführungen, da alle von Null auf oder mit neuen Stücken angefangen haben!“ Selbst Altintendant Pavel Möller-Lück, der mit seinem bewährten Publikumshit „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ wieder aufgetreten ist, empfand die Aufführung wie eine Premiere: „Man muss nach einer so langen aufführungsfreien Zeit erst wieder in den ,Flow‘ kommen, ich danke den „Homunculus“-Organisatoren für ihren Mut und die Möglichkeit, uns Puppentheatermachern eine Aufführungsmöglichkeit zu bieten!“