Hommage an Douglas Adams

Falls Ihnen jemand mit einem Handtuch begegnet sein sollte - das hat schon seine Richtigkeit: Am 11. Mai 2001 verstarb der britische Kultautor Douglas Adams. Seine Fans organisierten ihm zu Ehren den Handtuchtag, der dieses Jahr zum zwanzigsten Mal gefeiert wurde.

Als der britische Kultautor Douglas Adams am 11. Mai 2001 mit 49 Jahren verstarb, organisierte seine weltweite Fangemeinde per Internet den ersten Towel-Day. In den Folgejahren etablierte sich der 25. Mai als Gedenktag, an dem die Fans von Adams inzwischen sechsteiligen SF-Sage „Per Anhalter durch die Galaxis“ die wichtigste Regel aus dem mit absurdem, britischem Humor geschriebenen Reiseführer befolgen und den ganzen Tag lang mit einem Handtuch herumlaufen. Dieses wichtigste Utensil für das Trampen durchs Weltall dient nicht nur zum Händetrocknen, Sonnenbaden oder als Kopfbedeckung. Es flößt vor allen Respekt ein, denn „ein Nicht-Anhalter wird denken, dass mit jemandem, der sich gegen alle Widerstände quer durch die Galaxis durchgeschlagen hat und noch immer sein Handtuch bei sich trägt nicht zu spaßen ist!“