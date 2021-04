Homeoffice-Pauschale und AstraZeneca-Ängste

Eva-Maria Düringer, Referentin für Steuerrecht der Arbeiterkammer und Primar Dr. Heinz Drexel heute um 17 Uhr im Gespräch mit Pascal Pletsch.

Was ändert sich dieses Jahr in der Arbeitnehmerveranlagung? Wie funktioniert die neue Homeoffice-Pauschale, die mit Anfang April in Kraft getreten ist? Was gilt als Wohnbereich und kann man Aufwendungen fürs Homeschooling, wie Tablets oder Notebooks geltend machen? Die Antworten hat Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg – heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".