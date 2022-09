Holz ist nicht gleich Holz

David Berger drechselt aus exklusiven Holzarten perfekte Dekorartikel.

Feldkirch, Dornbirn David Berger ist in seiner Freizeit im Werkraum in seinem Elternhaus zu anzutreffen, wo er aus Holz allerlei Kunsthandwerke zaubert. Neben der Drehbank, einer Bandsäge, einem Tellerschleifer, verschiedenen Messern und Meißeln sowie zahlreichen weiteren Instrumenten taucht er dort in eine eigene Welt ab.

Exaktes Arbeiten notwendig

David Berger fühlt sich im Krankenhaus Dornbirn in seinem Team sehr wohl. In seinem Brotberuf arbeitet Berger als Radiologie -Technologe im Krankenhaus Dornbirn, wo er sich auch sehr wohlfühlt. Auch dort steht exaktes Arbeiten auf der Tagesordnung. Welches Stück überlegt der Künstler aus welchem Holz macht? „Ich überlege mir bei jedem Stück Holz was ich daraus drechseln kann? Es ist fast wie beim Röntgen. Da muss ich auch abschätzen, ob die Extremität richtig liegt für die Aufnahme“, so der Hobbybastler. “Holz lebt und wächst. Es ist ein Stück von einem Baum oder einem Strauch. Ich bearbeite daher jedes Stück mit Achtung“. Sein Lieblingsholz ist eindeutig die Zirbe.“ Sie ist ein duftendes und sehr schönes Holz“, erklärt der Künstler. “Wo die Zirbe steht, geschieht nichts Böses“, so sage es eine alte Volksweisheit, wie Berger schmunzelnd anmerkt.

So viele verschiedene Hölzer

Heute hat der Hobbybastler eine Stück Thuja Holz auf der Drehbank. Die Maschine schnurrt und es staubt so richtig dazu. Um das Holz in die gewünschte Form zu drechseln verwendet er verschiedene Werkzeuge wie etwa ein Messer mit einer Karbidspitze. „Die Spitze hier ist härter als Stahl“. Diese Nadelhölzer kommen auch bei uns vor. Das meiste Holz kommt aber aus der USA. Es wächst sehr langsam und ist daher ein dichtes Holz mit einer schönen Maserung. Außerdem enthält es zahlreiche ätherische Öle. „Das hier wird eine wunderschöne Schale“, freut sich Berger schon auf das Ergebnis seiner Arbeit.

Kostspieliges Hobby

Weltweit gibt es etwa 2600 verschiedene Holzarten. Eines davon, ein Gusto Stück für Berger, ist das Wüsteneisenholz, das in den Wüsten von Mexico und Arizona wächst. Es ist dunkel bis schwarz, je nachdem welche Mineralien enthalten sind. „Und es sinkt im Wasser“, fügt er hinzu. Das Holz ist sehr schwierig zu bearbeiten. Dennoch wird auch daraus eine schönes Dekorschale gedrechselt. Häufig wir dieses Holz für feuerresistente Stücke wie etwa Tabakpfeifen verwendet.

Das Redwood Holz, auch Purple Heart Holz, das, wie es der Name schon vermuten lässt, purpurfarbig ist und aus der USA stammt. Auch ein Stück sibirischer Birke wartet auf den Drechsler. „Sie wächst in der kältesten Gegend, wo die Bedingungen sehr hart sind. Dieses Stück hier ist sicher schon Jahrhunderte alt. Das Besondere daran ist, dass die Wachstumsringe ein sternförmiges Muster ergeben“, so der Holzenthusiast. „Außerdem gibt es noch das Grasbaumholz. Es sind lustig aussehende Bäume und kommen in Australien vor. Das Holz ist rötlich braun und ideal für eine Schale. Und das Zebrano Holz aus Afrika ist gestreift wie das Zebra“ ist der Künstler von der Vielfalt seines Arbeitsmaterials begeistert.

Zertifizierung ist wichtig

Berger hat noch einige Exponate aus heimischen Bestand, wie von der Zirbe, einem Quitten-, Nussbaum, einer Eibe, sowie von Apfel- Kirsch- und Birnbäumen. „Leider verwenden viele, wenn ein Baum gefällt wird, das Holz zum Verheizen“.

Bestellt werden die Hölzer daher meist im Internet. Allerdings nur bei zertifizierten Holzhändlern. „Die Zertifizierung bestätigt, dass es keinen Raubbau an den Wäldern gibt und der Bestand ökologisch erhalten bleibt“, das ist Berger sehr wichtig. Die Leidenschaft mit Naturstoffen zu arbeiten hat er quasi von seinem Vater Peter Berger, der sich auf Steine schleifen spezialisierte, gelernt. Sein Vater ist es auch, der David Bergers Exponate mit Epoxy-Harz noch etwas verfeinert. Das ist ein Reaktionsharz und wird mit einem Härter und mit speziellen Farben versehen. Es verbindet sich gut mit dem Holz und es wird anschließend glashart.

Was sich David Berger sich noch wünschen würde? Er würde gerne einen Drechsler Kurs besuchen, um sich noch mehr zu spezialisieren zu können. EST

Zur Person:

David Berger

Geboren in Feldkirch 1983

Beruf Radiologie Technologe im KH Dornbirn

Hobbies Drechseln mit diversen heimischen und exotischen Holzarten, Wandern, sich in der Natur sich bewegen

Essen bin nicht heikel