„Holte seinen Penis direkt vor meinem Gesicht heraus“ - Sharon Stone bricht ihr Schweigen

Hollywoodstar Sharon Stone bricht im Alter von 65 Jahren ihr Schweigen über sexuelle Belästigung durch einen Sony-Boss zu Beginn ihrer Karriere.

Während ihres Interviews mit Kelly Ripa im Podcast “Let’s Talk Off Camera” erzählt Stone von den Erlebnissen vor etwa 40 Jahren und beschreibt, wie sie dies laut ihrer eigenen Aussage als “hysterisch” empfand. Zu der Zeit lebte die Schauspielerin, geboren in Meadville, Pennsylvania, bereits seit einer Weile in Los Angeles und stand kurz vor ihrem großen Durchbruch mit dem Erotik-Thriller “Basic Instinct” (1992).

©AP / Chris Pizzello

Mit emotionaler Stimme erinnert sich Sharon Stone: „Damals wurde ich zu Sony bestellt. Ich war schon ein paar Jahre hier und trug mein bestes Outfit. Ich erinnere mich noch genau daran, denn wenn man jung ist, hat man nur dieses einzige gute Outfit, und das ist dann etwas ganz Besonderes, weil es einen alles gekostet hat, was man hat.“

Treffen mit dem Sony-Chef

Sharon Stone berichtet, dass sie zu einem Meeting bei Sony in einem Ralph-Lauren-Jacket erschienen sei. Sie trug einen Jeansrock mit einer auffälligen Rüsche am unteren Saum und dazu Cowboystiefel. Die Schauspielerin erzählt von ihrer Aufregung, dieses besondere Outfit für das Treffen mit dem Sony-Chef ausgewählt zu haben und dann in sein Büro gegangen zu sein.

©Angela Weiss / AFP

Die 65-jährige Schauspielerin versucht, die Szene aus den achtziger Jahren zu beschreiben, indem sie sagt: “Die Couch stand praktisch auf dem Boden, es waren diese sehr niedrigen, riesigen Sofas.” Sie erinnert sich daran, dass beim Hinsetzen “meine Knie bis zum Hals gingen”, und aufgrund ihrer Größe wirkte es, als säße sie mit gespreizten Beinen auf der Couch.

Der Moment, der alles veränderte

Der frühere Chef von Sony, dessen Namen sie nicht erwähnt, sei in seinem Büro auf- und abgegangen und habe zu ihr gesagt: “Oh, es stimmt, was man über dich sagt, du bist die Schönste. Wir haben seit Jahrzehnten niemanden mehr wie dich gesehen. Alle sprechen über dich. Schau dich an, du bist die Wortgewandteste. Du bist so klug und schön, und diese Haare…”

©Michael Tran / AFP

In diesem Moment erstarrte Sharon, als er direkt auf sie zukam und sagte: “Aber zuerst…” – dabei holte er seinen Penis unmittelbar vor ihrem Gesicht heraus. Völlig schockiert begann Stone damals gleichzeitig zu lachen und zu weinen. Sie konnte nicht aufhören, da sie in Hysterie verfiel, erinnert sie sich.

“Ich konnte nicht aufhören, und er wusste nicht, was er tun sollte. Er steckte sein Ding wieder ein und ging.” Sharon Stone erinnert sich, dass sie einfach nur hysterisch dagesessen habe. “Schließlich kam seine Sekretärin und führte mich hinaus. Das war nicht die letzte von vielen seltsamen Erfahrungen dieser Art in meiner Karriere”, fügt sie hinzu.

©Michael Tran / AFP

Warum sie erst jetzt spricht

Sharon Stone erklärt, warum sie erst jetzt über den sexuellen Übergriff spricht: “Ich konnte diese Geschichte einfach nicht früher erzählen. Es gab keine Möglichkeit, dass mir jemand zuhören und mich jemals wieder einstellen würde.”

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.