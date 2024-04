Hollywoods unwahrscheinliches Duo: Liam Neeson und Pamela Anderson in "Nackte Kanone" Neuauflage

Liam Neeson und Pamela Anderson bilden das überraschende neue Duo in der kommenden "Nackte Kanone"-Neuauflage, einem Projekt, das von Paramount Pictures für Juli 2025 angekündigt wurde.

Liam Neeson erhält für die geplante Neuauflage des "Nackte Kanone"-Klamauks weibliche Verstärkung. Die frühere "Baywatch"-Ikone Pamela Anderson stößt zu der Besetzung der Paramount-Pictures-Produktion, wie die US-Branchenblätter "Deadline.com" und "Hollywood Reporter" am Dienstag (Ortszeit) berichteten. Anderson postete einen der Berichte in einer Instagram-Story. Paramount Pictures hatte den Film kürzlich für Juli 2025 angekündigt.

Neue Rollenverteilung in der Kult-Komödie

Von 'Baywatch' zur 'Nackten Kanone': Andersons Karriere

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie "Baywatch" über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Sie spielte in Filmen wie "Barb Wire", "Scary Movie 3" und "Superhero Movie" mit. Auch in dem "Baywatch"-Spielfilm von 2017, mit Dwayne Johnson und Zac Efron, hatte sie eine kleine Rolle. Zuletzt wirkte sie an der Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" (2023) mit.