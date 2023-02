Pamela Anderson: So berührend ist ihre Netflix-Doku

In der Doku "Pamela, a love story" packt Pamela Anderson über ihr turbulentes Leben aus - nachdenklich, sensibel und ungewohnt offen.

So entspannt und glücklich hat man sie schon lange nicht mehr gesehen: Bei der Premiere ihrer Netflix-Dokumentation "Pamela, a love story" überstrahlte Pamela Anderson sogar die Scheinwerfer. Im figurbetonten roten Kleid, mit perfektem Make-up und ihrer klassischen wilden Hochsteckfrisur erinnerte die 55-Jährige an "Baywatch"-Zeiten.

Ihre am Dienstag erschienene Doku schlägt jedoch nicht nur fröhliche Töne an: Darin schildert Pamela nicht nur die Probleme ihrer Kindheit - ihr Vater war Alkoholiker, mit nur zwölf Jahren wurde sie vergewaltigt -, sondern auch die Auswirkung des Videos, das sie mit ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee beim Sex zeigt, auf ihr Leben. "Für ihn war es nicht so schlimm, weil er ein Rockstar war. Meine Karriere aber war beendet", sagt Pamela im Film. Sie habe keine Chance gehabt, sich zu wehren - nach Meinung der Richter war die Verbreitung des Videos durch eine Internetfirma nicht illegal, da es sich bei Anderson und Lee um Personen öffentlichen Interesses handelt.