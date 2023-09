Hollywood-Streik und Kreativpreis 2023

Linda Christina Riedmann (Filmemacherin) und Oliver Ruhm (Geschäftsführer Zeughaus Design) sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die Vorarlbergerin Linda Christina Riedmann ist seit 2015 in der Filmwelt von Hollywood tätig und hat sich aus beruflichen Gründen in der Millionenstadt Los Angeles an der US-Westküste niedergelassen. Mit Linda Christina Riedmann spricht Thomas Flax bei "Vorarlberg LIVE" über die Streiks in Hollywood.