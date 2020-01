Hollywood-Star setzt Mitarbeiter für TV-Experiment unter Drogen

Gwyneth Paltrow verkauft nicht nur Vagina-Kerzen, sondern schickt Mitarbeiter ihrer Esoterik-Firma "Goop" auch auf einen persönlichkeitserweiternden Drogentrip.

Das Drogenexperiment ist Teil ihrer sechsteiligen Netflix-Serie "The Goop Lap", in dem es um Energieheilung, Persönlichkeitsentwicklung und die Erforschung pseudowissenschaftlicher Heilmethoden geht. Die Oscargewinnerin will mit ihrer Firma und ihren esoterischen Lifestyle-Produkten Menschen heilen. Halt mir etwas anderen Methoden als üblich (Baden in Eiswasser, Kontaktaufnahme mit Verstorbenen).