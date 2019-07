Hollywood-Star Kiefer Sutherland im Conrad Sohm

Am Montag Abend begeisterten Kiefer Sutherland und Band hunderte Fans mit ihrem Country-Rock.

Der Hollywood-Star hat sich vor allem durch Filme und Serien wie "Young Guns", "Stand by Me", "24", oder "Designated Survivor" seit 30 Jahren einen Namen gemacht, und unter anderem den Golden Globe, Emmy- un MTV-Movie-Award gewonnen.

Mit seiner bereits zweiten Platte "Reckless & Me" ist Sutherland auch als Musiker erfolgreich und derzeit in Europa auf Tour. Mit seinem Debutalbum "Down In A Hole" hatte Sutherland 2016 seine Liebe zum Country-Rock in eine Musiker-Karriere verwandelt.