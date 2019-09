Holen die Lustenauer einen früheren Altacher als Trainer?

Diese Nachfolger für Gernot Plassnegger werden gehandelt. Unter den heißen Austria Lustenau-Kandidaten: ausgerechnet ein langjähriger Altacher.

Werner Grabherr (c) Stiplovsek

Ein Altacher für Lustenau?

Wird nun der langjährige Altacher Werner Grabherr der neue Lustenau-Trainer? Man kann es sich irgendwie nur schwer vorstellen, zu sehr überworfen sind die beiden Lager. Das wäre in etwa so, als würde ein Dortmunder nach Schalke wechseln oder ein Madrilene zu Barca.

Wechsel von Lustenau nach Altach oder umgekehrt sind richtig selten, auch wenn es natürlich in der jüngeren Geschichte der beiden Vereine vereinzelte Fälle gab: Edi Stöhr beispielsweise war erst lange Lustenau-Trainer, bevor ihn eines Tages auch Altach für sich entdeckte. Auch auf Spielerseite gab es ab und an einen Wechsel von da nach dort: Von Lustenau nach Altach wechselten etwa ein Felix Roth, Patrick Salomon, Emanuel Sakic, Galvao oder Jan Zwischenbrugger (mit Zwischenstation). Wechsel von Altach nach Lustenau sucht man in der letzten Zeit eher mit der Lupe: Ein Christian Schilling etwa kickte früher für Altach, jetzt (nach Ried-Intermezzo) für die Austria aus Lustenau.