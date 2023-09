"Hol dir Klima-Karma" - Großer Abräumer beim Kreativpreis 2023

Am Donnerstag fand die Preisverleihung des "Vorarlberger Kreativpreises" im Alten Hallenbad in Feldkirch statt. Großer Abräumer war heuer die Agentur "Zeughaus". Geschäftsführer Oliver Ruhm war dazu am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Das positive Vermitteln der Leistungen bzw. Produkte von Institutionen und Unternehmen ist zum einen für deren Erfolg mitentscheidend. Zum anderen sind von fachlicher Kompetenz und fantasievoller Inspiration getragene Werbungen eine Bereicherung unserer Alltagskultur.

Das zeigte sich auch bei der nach sechsjähriger Pause wieder durchgeführten Prämierung von herausragenden Arbeiten im Alten Hallenbad Feldkirch. Als Obmann der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation begrüßte Martin Dechant viele Werber und Kunden. „Wir hatten beim neu geschaffenen Vorarlberger Kreativpreis die Rekordbeteiligung von 260 Einreichungen“.

Die ganze Sendung

Die Preisträger

Der von der „Marke Vorarlberg“ stark unterstützte Bewerb gliedert sich in zwölf Kategorien, mit zwei weiteren hat sich die Fotografeninnung angeschlossen. Großer Abräumer war heuer die Agentur Zeughaus, die gleich in vier Kategorien gewann. Ausgezeichnet wurden u.a. auch die Agenturen ikp, klebermetzler, Sägenvier, Weber, Mathis + Freunde und zurgams. Darko Todorovic war in der Foto-Kategorie freie Fotoarbeit, die Matak Studios in der Kategorie Auftragsarbeit siegreich.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

