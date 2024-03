Hoher Wasserstand am Bodensee: Schwemmholz und Schilf sorgen für Probleme

Die Pegelstände des Bodensees sind derzeit ungewöhnlich hoch. Laut Thomas Blank von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg liegt der Wasserpegel momentan 48 Zentimeter über dem langjährigen Mittelwert.

all

all

self

self

Der Bodensee verzeichnet aktuell einen Wasserstand von 48 Zentimeter über dem langjährigen Mittelwert. Dieser Rekordwert ist jedoch nicht unüblich für den März, da der bisher höchste gemessene Wert an einem 3. März bei 363 Zentimeter lag. Im Vergleich dazu ist der bisher höchste jemals gemessene Wert im Dezember mit 27 Zentimeter mehr deutlich höher.

Die Ursache für die hohen Pegelstände der letzten Monate, insbesondere im November und Dezember, sind die außergewöhnlich starken Niederschläge in der Region und die hohen Temperaturen, die zu einem beschleunigten Schmelzprozess des Schnees führen.

all

all

self

self

Gefahr durch Schwemmholz und Schilf

Aufgrund des hohen Wasserstandes des Bodensees befindet sich aktuell viel Schwemmholz am Ufer und im Schilfgürtel des Sees. Dies kann zu Problemen führen, da das Holz teilweise im Schilf hängen bleibt und somit Schäden anrichten kann. Wie der ORF berichtet, ist das Schwemmholz ein direktes Ergebnis des hohen Wasserstandes und stellt eine Gefahr dar.

Steigende Tendenz durch Klimawandel

Thomas Blank von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Vorarlberg macht auf die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam. Durch die Tendenz zu wärmeren Wintern werden in Zukunft generell höhere Wasserstände im Winter erwartet. Dennoch sieht er für den Hochwasserschutz am Bodensee und den angrenzenden Gemeinden keine negativen Auswirkungen. Im Sommer werden die Höchstwerte des Bodenseewasserstandes deutlich über den Winterwerten liegen, so Blank.