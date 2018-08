"Hoher Suchtfaktor bei Handy-Games“

Experten warnen: Smartphone-Spiele haben ein erhöhtes Suchtpotenzial. Vor allem Kinder, aber auch Erwachsene seien davon betroffen.

Sucht nach Videospielen

Spätestens seit dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Sucht nach Videospielen offiziell als Krankheit anerkannt hat, ist weltweit klar, dass ein großes Problem in diesem Bereich existiert. Dabei spielen nicht nur Games auf der Konsole oder am PC eine wichtige Rolle, sondern eben auch Spiele auf dem Smartphone. Durch die ständige Verfügbarkeit der Spiele (da man sein Handy immer bei sich trägt), sowie durch das Senden von „Push-Nachrichten“ wird auch dieses Format für suchtanfällige Menschen immer mehr zur Gefahr. „Besonders gefährlich sind dabei auch Spiele, bei denen Aufgaben gemeinsam gelöst werden

müssen. Dort entsteht dann schnell ein sozialer Druck, immer weiter spielen zu müssen“, erklärt der Psychologe Hans-Jürgen Rumpf.