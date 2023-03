Hoher Besuch an HTL Dornbirn

Generalkonsulin Gülseren Çelik und Mike Galeli bedankten sich für Spendenprojekt.

Dornbirn. Es kommt nicht oft vor, dass ein Konsulat an der HTL Dornbirn anruft. Vor kurzem passierte aber genau das und das Sekretariat des Türkischen Generalkonsulats kündigte an, dass Generalkonsulin Gülseren Çelik von der Spendenaktion zugunsten der Erdbebenopfer erfahren hatte und den Hauptorganisatorinnen und -organisatoren der Aktion gerne einen Besuch abstatten würde, um sich persönlich für das Engagement zu bedanken.

Die Generalkonsulin brachte außerdem einen Gast mit, nämlich den österreichisch-türkischen Schauspieler und Geschäftsmann Mike Galeli. Auch er bedankte sich herzlich bei den Schülerinnen und Schülern: „Es ist schön zu sehen, dass ihr so engagiert seid und Menschen in Not helft.” Die Jugendlichen freuten sich über die Ehre und Wertschätzung, die diese besondere Geste bedeutete. Der hohe Besuch brachte aber nicht nur Lob und Anerkennung mit, sondern auch Geschenke. Und so kamen alle in den Genuss von türkischem Gebäck und handgefertigte Etuis für Geld, Karten und Smartphone von Mike Galeli.