Hohenemser Stadtpolitik, Handball-Länderspiel und Steuertipps

Der Emser Bürgermeister Dieter Egger, Handball-Nationalteamspieler Lukas Herburger und die Steuerrechtsexpertin Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg sind am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Der Emser Bürgermeister Dieter Egger, Handball-Nationalteamspieler Lukas Herburger und die Steuerrechtsexpertin Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg sind am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast. ©VOL.AT

Der Emser Bürgermeister Dieter Egger, Handball-Nationalteamspieler Lukas Herburger und die Steuerrechtsexpertin Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg sind am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast. ©VOL.AT

Der Emser Bürgermeister Dieter Egger, Handball-Nationalteamspieler Lukas Herburger und die Steuerrechtsexpertin Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg sind am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Dieter Egger, Bürgermeister Hohenems

Auch in der Stadt Hohenems gestaltete sich die Budgetplanung für das Jahr 2023 keineswegs einfach. „Die Ertragsanteile des Bundes stagnieren, aber die Kosten bei Personal, Energie in Bau steigen“, erläuterte FPÖ-Bürgermeister Dieter Egger in der Stadtvertretungssitzung im Dezember. Dennoch visiert man in der Nibelungenstadt in diesem Jahr Investitionen in Höhe von rund sieben Millionen Euro an. Wohin das Geld fließen soll, ob und wie der Schlossberg nun unter Schutz gestellt werden soll und welche Ergebnisse, Aktivitäten und Strategien das Hohenemser e5-Team zu Tage gebracht hat, berichtet der Bürgermeister am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".

Eva-Maria Düringer, Steuerrechtsexpertin AK Vorarlberg

"Bei uns gehen bereits jetzt verhältnismäßig viele Arbeitnehmerveranlagungen zur weiteren Verarbeitung ein", erklärt Eva-Maria Düringer von der AK-Steuerrechtsabteilung. Sie vermutet im Vorgespräch mit VOL.AT, dass mehr Leute als sonst auf die Rückzahlungen vom Finanzamt angewiesen sein könnten. Was ändert sich dieses Jahr, wie macht man seinen Steuerausgleich richtig und auf was gilt es zu beachten? Die Antworten hat Eva-Maria Düringer von der Arbeiterkammer Vorarlberg – heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Lukas Herburger, Handball Nationalteam Österreich

Am Freitag kommt es in der Bregenzer Handballarena Rieden zum Freundschaftlichen Länderspiel zwischen Österreich und der Schweiz. Nach der verpassten WM-Endrunde, die derzeit in Schweden und Polen über die Bühne geht, will sich das ÖHB-Team von Ales Pajovic ab März das EURO-Ticket für 2024 in Deutschland sichern und dafür will man bestens vorbereitet sein. Der gebürtige 29-jährige Bregenzer Lukas Herburger ist Kapitän beim Schweizer Bundesligameister, den Kadetten Schaffhausen und morgen steht der ehemalige HC Hard-Kreisläufer gegen die Eidgenossen auch im Nationaldress an der Platte.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 12. Jänner 2023

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Dieter Egger (Bürgermeister Hohenems), Eva-Maria Düringer (Steuerrechtsexpertin AK Vorarlberg) und Lukas Herburger (Handball Nationalteam Österreich)

Moderation: Marc Springer (VOL.AT-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.