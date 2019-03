Hohenemser Sportmittelschülerinnen siegten beim Cross Country-Schulcup

Hohenems. Bei der 4. Auflage des Cross Country-Schulcups, der wie immer von Peter und Simon Härle organisiert wurde, hatten die Mädchen der Sportmittelschule Hohenems-Markt in der Gesamtwertung ihre Nasen vorne und durften sich deshalb über den Landesmeistertitel freuen.

Nikolina Todorovic, Hannah Fischnaller, Lena Daiber und Elena Maria Ettl setzten sich vor der der Mittelschule Götzis sowie der Sportmittelschule Bregenz-Schendlingen durch. Ihre männlichen Schulkollegen landeten in der Endwertung hinter der MS Au und der SMS Schendlingen auf Platz drei. Die Serie umfasste vier Rennen in Lochau, Dornbirn, Fußach und zuletzt in Hard. Insgesamt nahmen über 200 Schüler(innen) daran teil.