Hohenemser sammelten mit dem "Zauberwald" 10.000 Euro fürs Kinderdorf

Hohenems zeigt Solidarität im Advent. Mit dem Zauberwald am Kirchplatz wurden Spenden fürs Vorarlberger Kinderdorf gesammelt.

Der Zauberwald hat sich in kürzester Zeit zum Fixpunkt im Emser Advent entwickelt. Der von Tierlauten untermalte Adventswald am Kirchplatz lädt Groß und Klein zu einer Entdeckungsreise ein. Am Eingang des weihnachtlich geschmückten Wäldchens gibt es Rätselkarten und einen Briefkasten fürs Christkind. Nebenbei konnten Hohenemser auch etwas für den guten Zweck tun: Die Stadt startete eine Spendenaktion.