Hohenemser Polizei fasst zwei professionelle Diebesbanden

Die Polizeiinspektion Hohenems hat innerhalb von zwei Tagen zwei gewerbsmäßige Tätergruppen, verantwortlich für zahlreiche Ladendiebstähle, ausgeforscht und festgenommen.

Die Polizeiinspektion Hohenems konnte zwei gewerbsmäßig agierende Tätergruppen ausmachen und festnehmen konnte. Diese unabhängig voneinander handelnden Gruppen stehen im Verdacht, in Vorarlberg sowie in anderen Teilen Österreichs und im Ausland professionelle Ladendiebstähle durchgeführt zu haben.

Aushebung der ersten Gruppe

Am 9. Jänner wurde die erste Gruppe, bestehend aus einem Weißrussen und einem Ukrainer, ausgehoben. Bei ihnen wurden Parfümflaschen im Wert von etwa 6.400 Euro sichergestellt. Zusätzliche Diebstähle im Bundesgebiet wurden dieser Gruppe zugeordnet. Einer der Täter war bereits in Deutschland wegen ähnlicher Delikte gesucht. Beide Beschuldigte befinden sich nun in Untersuchungshaft.