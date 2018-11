Hohenemser Kochverbandspräsident jubelt: Österreicher sind Koch-Weltmeister

Das Jugend Nationalteam des Österreichischen Kochverbandes ist das Beste der Besten beim Culinary World Cup in Luxemburg und regiert die nächsten vier Jahre als Kochweltmeister. Eine Sensation wie Mike P. Pansi, der Präsident des Österreichischen Kochverbandes, erklärt.

Der Hohenemser Chef der “Kochmeisterei”, Lehrlingscoach, Lehrer an der neuen Gastgeberschule für Tourismusberufe – GASCHT – Mitgründer der Xieberger Küchenbullen und Präsident des österreichischen Kochverbandes Mike P. Pansi kam heute stolz von der Weltmeisterschaft in Luxemburg – mit der über 20 Kilogramm schweren Weltmeisterbronzetrophäe im Gepäck.

Die österreichische Koch Nationalmannschaft rockte Luxemburg und errang zweimal Gold und in der Gesamtwertung mit der höchsten Punktezahl den Weltmeistertitel. Damit haben die Außenseiter aus Österreich die Nordische und Schweizer Vorherrschaft auf dem höchsten kulinarischen Parkett aufgebrochen. Mike P. Pansi, Präsident des VKÖ (Verband der Köche Österreichs): „Österreich zählt nach über einem Vierteljahrhundert wieder zur kulinarischen Weltspitze und hat die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen. Erstmals erhielt ein österreichisches Jugendnationalteam den WM-Titel. Diese Leistung ist großartig und nicht in Worte zu fassen – und das obwohl wir mit dem vergleichsweise minimalsten Nationen-Budget angetreten sind, da wir keine Unterstützung aus öffentlicher Hand haben. Ich wage zu behaupten, dass dies die stärkste Leistung eines Nationalteams aus Österreich ist, die bisher jemals erbracht wurde.“

Der Culinary World Cup in Luxemburg zählt zu den weltweit drei größten Kochwettbewerben. 75 Nationen mit über 2000 Köchen nahmen dieses Jahr an fünf Wettbewerbstagen daran teil. Eine der wichtigsten Aufgaben des VKÖ ist die Förderung der Berufsjugend. Kulinarisches Aushängeschild Österreichs ist das Jugendnationalteam. Das nächste Ziel ist der jungen Kochtalente ist die Koch-Olympiade 2020 in Stuttgart.