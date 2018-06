Hohenemser Judoka Adamyan verpasst EM-Medaille knapp

Bei der Judo U18-EM in Sarajevo überzeugte Vache Adamyan mit einer bärenstarken Leistung. In seiner Gewichtsklasse -60 kg fehlte am Ende nur ganz wenig für eine Medaille.

Es ist nicht wirklich eine Sensation, und dennoch ist es sensationell. Denn Vache Adamyan ist in der europäischen Judoszene seit längerem ein Begriff! Und diesen Donnerstag (28.06.2018) zeigte der junge Athlet des ULZ Hohenems Judo Vorarlberg auf der ganz großen Bühne sein können und sicherte sich den äußerst starken fünften Rang. Dabei war die Medaille für den 17-Jährigen in der mit 39 Startern überaus stark besetzten Gewichtsklasse -60 kg zum greifen nah.

Physische Überlegenheit

Bereits im ersten Kampf zeigte Adamyan, dass an diesem Tag mit zu rechnen ist. Gegen seinen rumänischen Auftaktgegner ging es zwar über die volle Distanz, aufgrund der ausgezeichneten körperlichen Fitness war der Hohenemser jedoch nie in Gefahr und siegte am Ende sicher. Ähnliches spielte sich im zweiten Kampf gegen den Israeli Roie Rosen ab, wo Adamyan eine Waza-Ari-Führung sicher über die Zeit brachte. Und auch im dritten Kampf gegen den Italiener Cicciarella waren es taktische Finesse und physische sowie technische Überlegenheit, die für einen ungefährdeten Sieg Adamyans sorgten. Damit war das Poolfinale erreicht und auch bei Landestrainer Craig Fallon die Überzeugung gereift, dass an diesem Tag alles möglich ist. Und so holte sich Vache auch den vorzeitigen Pool-Sieg durch einen taktisch starken Kampf.

Bittere Finalrunde