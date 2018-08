Hohenemser Handballer schaffen ÖHB-Cup Ticket

Eindrucksvoller VHV Cupsieg für die Handballer aus Hohenems und damit die Teilnahme österreichweit fixiert.

Nach dem klaren Halbfinal-Erfolg 18:25 (4:13) gegen den HcB Lauterach kam es zur Neuauflage der Begegnung Hohenems vs. Feldkirch – wie schon die letzten vier Jahre!

Die von Spielertrainer Gernot akribisch hart durchgeführte Vorbereitung hat sich gelohnt. Von Anfang an gestaltete sich das Spiel gegen den HC BW Feldkirch als einseitige Angelegenheit für die Emser. Gegen die gut funktionierende Emser Abwehr fanden die Montfortstädter kein Mittel und im Angriff wurde bei Watzl & Co konsequent auf Chancen hingearbeitet. Von Anfang an dominierten die Emser Herren die Partie und zogen gleich zu Beginn davon! Beim Stande von 8:15 wurden die Seiten gewechselt! Auch nach dem Seitenwechsel liessen die Emser keinen Zweifel über den Sieger des Finales aufkommen und bauten den Vorsprung weiter aus. So kam es, dass 10 Minuten vor Spielende Spielertrainer Gernot Watzl den jungen Spielern noch wertvolle Einsatzminuten geben konnte.

Am Ende feierten die Emser den ungefährdeten 27:16 Sieg, durften sich zum vierten Mal in Folge über den VHV Cup Sieg feieren und freuen sich auf die bevorstehenden Herausforderungen in der Württembergliga und dem ÖHB-Cup.