Hohenemser Grafenfamilie bedauert Konkurs der Palast-Gastronomie, führt aber bereits Gespräche mit neuem Wirt

Auf VOL.AT-Anfrage bei Franz Clemens Waldburg-Zeit, gewährt der Eigentümer und Verpächter Einblick in die Gründe für das Scheitern. Mit einem Nachfolger führe man aber bereits konstruktive Gespräche.

"Weiterführung des Lokals liegt uns am Herzen"

"Selbstverständlich liegt es in unserem Interesse, die Tradition des beliebten Lokals weiterzuführen. Die Palast Gastronomie liegt uns am Herzen und wir bedauern das Scheitern des aktuellen Betreibers. Die Gastronomie-Branche hat aktuell mit vielen Herausforderungen zu kämpfen, bereits die Übergabe des langjährigen Pächters Andrew Nussbaumer an ein junges Team war nicht leicht. Wir waren eigentlich guter Dinge, dass der aktuelle Pächter mit einem neuen, gutbürgerlichen Konzept wieder punkten könnte. Das ist aber letztlich gescheitert", informiert Franz Clemens Waldburg-Zeil im Telefonat mit VOL.AT.