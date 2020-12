Hohenems: Weiteres Juwel im Jüdischen Viertel

Die Stadt Hohenems revitalisiert das „Hirschfeldhaus“. In Abstimmung mit dem Denkmalamt wird das Haus optisch in seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt.

Ursprünglicher Zustand wird wiederhergestellt

In Abstimmung mit dem Denkmalamt wird das Haus optisch in seinem ursprünglichen Zustand wiederhergestellt. Innen wird das historische Objekt modernisiert und für Geschäftsflächen (Café, Shop in Shop, Büros etc.) und Wohnungen ausgelegt. Der Vorplatz soll – sobald es die Corona-Lage wieder zulässt – mit Kleinveranstaltungen belebt werden.