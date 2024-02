Hohenems vor Halbfinal-Aufstieg

Im Rückspiel des ÖEL-Viertelfinales trifft der SC Hohenems am Samstag, um 17.30 Uhr erneut auf den Wiener EV.

Hohenems. Nach dem erfolgreichen Grunddurchgang in der Ö-Eishockeyliga misst sich der Hohenemser Schlittschuhclub mit dem Traditionsverein aus Wien um den Aufstieg ins Halbfinale. Beim Hinspiel in der vergangenen Woche feierten die Steinböcke bereits einen souveränen Erfolg in Wien und können nun am Samstag mit einem Heimerfolg den Einzug ins Halbfinale fixieren.