Hohenems verliert im ersten Test

Mit einer knappen Niederlage bei den Landsberg Riverkings starteten die Cracks des SC Hohenems in die Pre-Season.

Hohenems . Seit einigen Wochen befinden sich die Cracks des HSC wieder im Eistraining und bereiten sich auf die neue Saison in der Ö-Eishockey Liga vor. Am Sonntag Nachmittag ging es dazu auch zum ersten Vorbereitungsspiel nach Landsberg.

Während es für die Emser dabei das erste Testspiel zur neuen Saison war, haben die Landsberger Riverkings bereits vier Vorbereitungsspiele absolviert und stehen somit am Ende der Pre-Season. Dies war im Spiel gegen die Steinböcke vor allem zu Beginn des Spieles deutlich sichtbar. Das Team aus der bayerischen Oberliga mit Vorteilen und der Führung in der neunten Minute. Im Mittelabschnitt konnten die Riverkings auf 2:0 erhöhen, ehe HSC-Neuzugang Janic Heisig nach schöner Vorarbeit von Kapitän Pascal Kainz und Jürgen Fussenegger zum 1:2-Anschluss einnetzte. Zum Ende des zweiten Drittels wieder eine starke Phase der Hausherren und mit drei Treffern in drei Minuten zogen die Landesberger noch vor der zweiten Pause auf 5:1 davon.

Patric Scheffknecht sorgte zu Beginn des letzten Drittels gleich mal für ein Ausrufezeichen der Emser und verkürzte auf 2:5. Doch die Riverkings hatten die perfekte Antwort und konnten den Vier-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Die letzten Minuten gehörte dann aber klar den Gästen aus der Nibelungenstadt. Marcel Wolf, Julian Grafschafter und Lukas Fritz machten mit ihren Treffern das Spiel am Ende nochmals spannend, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen und so mussten sich die Emser knapp mit 5:6 geschlagen geben. Bereits am kommenden Wochenende wartet auf die Cracks von HSC-Coach Bernd Schmidle der nächste Test bei den Eishogs in Pfaffenhofen. MIMA