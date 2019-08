Hohenems und Altach bauen erste Vorarlberger Wasserschanzen-Anlage

Beim Erholungszentrum Rheinauen in Hohenems entsteht ein neues Vorarlberger Freestyle Zentrum mit Wasserschanzen für Sommertrainings.

In den Rheinauen in Hohenems entsteht eine neue Sportanlage: Die Stadt Hohenems und die Gemeinde Altach luden am Donnerstagvormittag zu einer Pressekonferenz in den Rheinauen. Das Vorarlberger Wasserschanzen Freestyle Zentrum Rheinauen ist ein Trainingsanlage des Vorarlberger Skiverbandes für die Freestyle-Wintersportler im Land und die erster ihrer Art im Ländle. Mit dem neuen Wasserschanzen-Freestyle-Zentrum erhält Hohenems und die gesamte Region ein Trainingsanlage für den Spitzensport. "Wir sind sehr stolz darauf, dieses Projekt im Erholungszentrum Rheinauen beheimaten zu dürfen und freuen uns schon sehr auf die zahlreichen hochklassigen Wettkämpfe und Trainingseindrücke, die wir hier zukünftig bewundern können", so der Hohenemser Sportstadtrat Friedl Dold bei der Pressekonferenz.