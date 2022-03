Hohenems und Äthiopien unter einer Haube

Die Jugendbotschafter*innen der Caritas Vorarlberg laden zu einem Charity-Lunch der besonderen Art.

In Kooperation mit dem Bio-Restaurant Moritz unterstützen sie gemeinsam ein Projekt für Mädchen und junge Frauen im Partnerland Äthiopien. Termin ist der Samstag, 2. April, um 11.30 Uhr in Hohenems.

„Viele Mädchen in Äthiopien verpassen im Jahr bis zu drei Monate Schulzeit aufgrund fehlender Monatshygiene-Artikel“, sprechen die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe ein Problem an, das ansonsten nur allzu gerne verschwiegen wird. Gemeinsam mit Jugendlichen in Äthiopien entstand das Projekt „Catchies“. Diese wiederverwertbaren Stoffbinden können die Mädchen selbst nähen und erlangen dadurch wieder etwas mehr Freiheit. Das Wichtigste dabei: Sie verpassen den Anschluss in der Schule nicht mehr.