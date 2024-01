Hohenems: Teure E-Bikes aus Keller gestohlen – Tatverdächtiger gefasst

In Hohenems wurden aus einem Kellerabteil hochwertige E-Bikes gestohlen. Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei rasch ausgeforscht werden.

In der Nacht auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil in Hohenems. Aus dem Kellerabteil wurden vom vorerst unbekannten Beschuldigten zwei hochwertige E-Bikes und ein dazugehöriges Ladekabel im Gesamtwert von über 10.000 Euro gestohlen. Der Besitzer der Fahrräder bemerkte dies jedoch erst gegen die Mittagszeit und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Hohenems.