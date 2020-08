Hohenems startet in den (Corona)Herbst

Im Hohenemser Löwensaal geht der diesjährige Kultur-Herbst in der Nibelungenstadt über die Bühne.

Zwar lassen die Corona-Vorschriften im Löwensaal nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zu, „aber wir wollen, dass die Kultur ihren Beitrag zu einer gewissen Normalisierung beiträgt“, so der Präsident von Kultur im Löwen, Heribert Amann. Den Auftakt zum diesjährigen Kultur-Herbst in Hohenems macht dabei der Auftritt von Markus Linder mit seiner neuen Kabarett-Comedy „O Solo Mio“. Der Musik-Comedian macht dabei das, was er am liebsten tut – vom Piano aus über Gott und die Welt sinnieren, das Musikschaffen berühmter Kollegen analysieren und herausarbeiten, wo und wie sich die Skurrilitäten des Lebens in der Musik widerspiegeln.