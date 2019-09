Hohenems: Renaturierung des Spirkenhochmoors

Der Wasserhaushalt des Moores ist gestört. Im September 2019 wird die Renaturierung umgesetzt.

Entschluss zur Renaturierung

Der Wasserhaushalt des Moores ist gestört. Dies ist vor allem auf die in der Vergangenheit angelegten Entwässerungsgräben zur Torfgewinnung zurückzuführen, was einen dichteren Kronenschluss, die „Einwanderung“ von Fichten und das damit einhergehende Verschwinden von hochmoor-typischen Arten zur Folge hatte. Die Stadt Hohenems hat sich daher entschlossen, dieses aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht wertvolle Gebiet zu schützen. Auch dank finanzieller Unterstützung durch das Land Vorarlberg ist dies nun umsetzbar.

„Moorschutz ist auch Klimaschutz“