Hohenems: Pkw in Flammen

Am Dienstagabend kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Angelika-Kaufmann-Straße in Hohenems.

Ein Pkw-Besitzer hatte am Dienstag in Hohenems ein Ladekabel an die Fahrzeugbatterie angeschlossen, die sich in weiterer Folge aus noch ungeklärter Ursache entzündete.

Der Brand konnte von der Feuerwehr Hohenems rasch gelöscht werden wodurch ein Übergreifen der Flammen auf eine Lagergebäude verhindert werden konnte.

Totalschaden

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz befanden sich vier Fahrzeuge der Feuerwehr Hohenems mit 30 Einsatzkräften sowie drei Fahrzeuge der Polizei mit sechs Einsatzkräften.