Hohenems nimmt Abstand von Betriebsgebiet-Plänen

Vor acht Monaten hat die Stadt Hohenems mit der Überarbeitung ihres Räumlichen Entwicklungskonzepts (REK) begonnen. Was laut "VN" fix sein dürfte: Die unberührten Flächen in der Grünzone dürften unangetastet bleiben.

Am Mittwoch soll das räumliche Entwicklungskonzept (REK) präsentiert werden. Vor allem die Pläne für ein mögliches neues Betriebsgebiet in der Landesgrünzone hatten schon im Vorfeld für Unmut gesorgt, wie die “VN” berichten. 28 Landwirte richteten einen Appell an Bürgermeister Dieter Egger (49, FPÖ). “Das rasante Wachstum verschlingt unser Land”, hieß es im Schreiben.