Hohenems: Müllcontainer in Brand geraten

Ein Müllcontainer vor einem Hohenemser Wirtschaftspark geriet in der Nacht auf Sonntag in Brand, die Flammen griffen rasch auf das Gebäude über.

In der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr in der Früh wurde die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einem Hohenemser Wirtschaftspark gerufen. Der Einsatzleiter vor Ort stellte fest, dass ein Abfallcontainer in Brand geraten war und die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen hatten. Er überhöhte den Einsatz unverzüglich auf eine Alarmierung der gesamten Hohenemser Feuerwehr.