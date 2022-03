Hohenems investiert 55 Mio. Euro in neues Stadtviertel

Der Spatenstich für das RathausQuartier in Hohenems mit Vertretern von Stadt, Investoren, Baufirmen, Planern und Projektentwicklern ist erfolgt.

Das zukunftsweisende Projekt erweitert künftig das Zentrum von Hohenems und wird dank seiner Vielzahl an Nutzungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten wichtiger Anker in der nördlichen Innenstadt. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 vorgesehen. Ein Meilenstein in der Stadtentwicklung ist mit dem Baustart des RathausQuartiers gesetzt worden, das am Eingang zur historischen Innenstadt entsteht und die Besucher städtebaulich und architektonisch willkommen heißt. Das Investitionsvolumen liegt rund bei 55 Millionen Euro.