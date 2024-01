Hohenems in Narrenhand

Mit der Machtübernahme und dem großen Faschingsumzug wird in der Nibelungenstadt das Faschingsfinale eingeläutet.

Endlich ist es wieder so weit und die Narren übernehmen nach mehrjähriger Pause die Macht in Hohenems. Traditionell wird am Samstag, den 3. Februar, das Stadtoberhaupt Dieter Egger samt seiner Stadtregierung ihrer Ämter enthoben.