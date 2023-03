Hohenems im ÖEL-Finale

Der SC SAMINA Hohenems zog dank einem 5:1-Erfolg im Rückspiel bei Kapfenberg ins Finale der Ö-Eishockeyliga ein.

Hohenems. Die Cracks des Hohenemser Schlittschuh-Clubs kamen am Wochenende ihrem Saisonziel ein großes Stück näher. Nach dem 4:4-Remis im Heimspiel mussten Kainz und Co. in der Steiermark bei den Kapfenberger Kängurus unbedingt gewinnen um das Finalticket zu lösen.

Erstes Play-off-Tor von Grabher Meier

Dabei begann das Spiel in der Kapfenberger Stadthalle vor rund 1.253 Eishockeyfans von Beginn mit viel Tempo und es entwickelte sich ein offenes Duell. Beide Teams kamen immer wieder zu guten Möglichkeiten und so standen die beiden Torhüter, Karlo Skec bei den Hohenemsern und Oliver Zirngast bei Kapfenberg, in dieser Phase im Mittelpunkt. In der neunten Minute konnten die Emser erstmals jubeln und Thomas Auer zog in Überzahl aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Steinböcke ab. Das Spiel blieb aber weiterhin offen mit einem Chancenplus für die Kapfenberger SV, das Tor machten in weiterer Folge allerdings erneut die Emser. 42 Sekunden vor Drittelende erzielte Martin Grabher Meier mit seinem ersten Playoff-Treffer das 2:0 für den HSC.

Vorentscheidung durch den Kapitän

Im Mitteldrittel konnten die Steinböcke dann mehr und mehr das Kommando auf dem Eis übernehmen, doch KSV-Keeper Zirngast hielt sein Team mit tollen Paraden im Spiel. In der 35. Minute war der Känguru-Schlussmann dann aber auch machtlos, als Thomas Auer mit einem schnellen Angriff auf 3:0 stellte. Zwei Minuten vor Drittelsende sorgte Kapitän Pascal Kainz mit dem 4:0 für die Vorentscheidung in diesem Halbfinal-Duell.

Top-Mannschaftsleistung und verdienter Sieg

Im Schlussdrittel konnte Kapfenberg durch Stühlinger kurzzeitig auf 1:4 verkürzen, ehe Marcel Wolf einen schönen Angriff der Emser zum 5:1-Endstand abschloss. Damit zieht der HSC mit einem Gesamtscore von 9:5 ins Finale der Ö-Eishockeyliga ein. „Wir waren in unserer Defensive sehr stark und haben im 5:5-Spiel sehr viel Druck gemacht. Dazu hat uns unser Goalie Karlo mit seinen Paraden im Spiel gehalten. Es war eine Top-Mannschaftsleistung und ein verdienter Sieg für uns“, so ein erfreuter Ems-Coach Bernd Schmidle. Das erste Finalspiel findet laut Platzierung nach dem Grunddurchgang – Hohenems hatte bei unterschiedlicher Spielanzahl in den Gruppen mehr Punkte/Spiel – in Steindorf statt. MIMA

Ö-Eishockeyliga – Halbfinale 2. Spiel

Kapfenberger SV – SC SAMINA Hohenems 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Tore: Stühlinger bzw. Auer (2), Grabher Meier, Kainz, Wolf;

SC SAMINA Hohenems mit dem Gesamtscore von 9:5 im Finale. Hinspiel-Ergebnis 4:4.

ÖEL-Finale:

ESC SoccerZone Steindorf – SC SAMINA Hohenems

Sa., 11. März 2023