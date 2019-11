Hohenems II siegte im Spitzenspiel

VEHL Spitzenreiter Montafon gastierte im Herrenriedstadion.

Hohenems . Das Spitzenspiel der VEHL1 Runde stieg am Sonntagnachmittag in Hohenems – das zweite Team der Steinböcke empfing Tabellenführer EHC Montafon.

Die zahlreichen Eishockeyfans im Eisstadion Herrenried bekamen dann auch ein flottes Spiel geboten. Aufgrund einiger Strafen schwächten sich die Gäste aus dem Montafon selber und somit ergaben sich gleich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten für die Hausherren. In der fünften Minute konnte Benny Staudach eine dieser Chancen nutzen und brachte die Emser mit 1:0 in Führung. Das Spiel blieb aber schnell und spannend und noch vor der Pause nutzte Staudach ein erneutes Überzahlspiel der Steinböcke zur 2:0 Führung.