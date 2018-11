Hohenems hieß die neuen Mitbürger willkommen

Im vergangenen Jahr sind rund 800 neue Mitbürger nach Hohenems gezogen

„Menschen aus 71 Nationen leben derzeit in Hohenems, der Anteil der Menschen mit nichtösterreichischer Staatsbürgerschaft beträgt 21 Prozent“, rechnete der Vizebürgermeister, der auch für Integrationsangelegenheiten zuständig ist, vor. In den letzten zehn Jahren sei die Nibelungenstadt um 2.000 Bürger und Bürgerinnen gewachsen und durch den starken Zuzug – das Durchschnittsalter betreffend – eine der jüngsten Städte Österreichs, so Amann weiter.