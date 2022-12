Hohenems gewann Schlager in Wattens

In einem wahren Eishockeykrimi feierte der SC SAMINA Hohenems einen 5:4-Erfolg bei den Wattens Penguins.

Hohenems. Zu einem vorgezogenen Playoff-Fight entwickelte sich der Schlager in der Ö-Eishockeyliga zwischen der WSG Swarovski Wattens Penguins und dem SC SAMINA Hohenems. Am Ende setzten sich die Vorarlberger knapp durch und sicherten sich drei weitere wichtige Punkte.

Wattens mit 2:0-Führung

Im Alpenstadion von Wattens starteten die Gastgeber der WSG stark ins Heimspiel gegen den HSC und so sorgte Taylor Holst in der fünften Minute für das 1:0 der Penguins. Auch in weiterer Folge die Wattener mit mehr Spielanteilen und in der 16. Minute war es erneut Holst, der in Überzahl das 2:0 für die Hausherren markierte. Hohenems kam aber immer besser ins Spiel und so gelang Julian Grafschafter 25 Sekunden später der 1:2-Anschlusstreffer.

Spannender Schlussabschnitt in Wattens

Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein offener Schlagabtausch und Hohenems-Routinier Martin Grabher Meier erzielte in der 24. Minute den 2:2-Ausgleich. Wattens ging in weiterer Folge allerdings erneut in Führung, ehe Marcel Wolf zum 3:3 einnetzte. In der 33. Minute legte Martin Grabher Meier das 4:3 nach, zum ersten Mal an diesem Abend lagen die Hohenemser in Führung, ehe den Tirolern ebenfalls der Ausgleich gelang. Damit blieb auch der Schlussabschnitt spannend und offen. Lukas Fritz nutzte in der 51. Minute ein Powerplay für den HSC und erzielte das 5:4. Wattens drückte in der Schlussphase auf den Ausgleich, nahm in der letzten Minute auch Keeper Rene Huber für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch Hohenems konnte die Führung über die Zeit retten und nahm drei wichtige Punkte aus Wattens mit ins Ländle.

Doppelwochenende im Herrenried

In der Tabelle bleibt Hohenems damit an Spitzenreiter Kufstein dran, ehe in dieser Woche gleich zwei Spiele auf Kainz und Co. warten. Am Donnerstag, 8.12., 19 Uhr, gastieren die Kundl Crocodiles in Hohenems und am Samstag, 10.12., 17.30 Uhr, kommt es im Herrenried zum erneuten Duell mit dem amtierenden Titelträger aus Wattens. Im Head-to-head gegen die beiden Tiroler Vereine hat der HSC in der laufenden Saison klar die Nase vorn und will mit zwei weiteren Heimerfolgen die Grundlage für die Play-off Qualifikation legen. MIMA

Ö-Eishockeyliga – 11. Runde

SC SAMINA Hohenems – EHC Crocodiles Kundl

Donnerstag, 8. Dezember – 19 Uhr – Herrenriedeisstadion