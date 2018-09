Hohenems geht mit Hotline gegen Wohnungsleerstand vor

Rund 7.000 Wohnungen und Häuser stehen laut dem Hohenemser Bürgermeister Dieter Egger (FPÖ) derzeit in Vorarlberg leer. Die Stadt hat nun eine Hotline eingerichtet, an die sich Eigentümer und Vermieter wenden können. So sollen Missverständnisse und Falschinformationen aus der Welt geschafft werden.

Anrufer werden unter der Nummer 05576 7101 1143 dann an einen Immobilienspezialisten weitergeleitet, der sie kostenlos berät. „Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Vorarlberg und auch in unserer Stadt groß, auf der anderen Seite stehen viele Wohnungen und Häuser leer. Die Ursachen für den Leerstand sind vielfältig – ein kompliziertes Mietrecht, fehlendes Wissen über die Möglichkeiten einer Nutzung, über die Finanzierung, Förderungen und Sanierungsmaßnahmen. Die Stadt will mit einer kostenlosen Erstberatung die Wohnungseigentümer aufklären und Möglichkeiten aufzeigen“, erklärt Bürgermeister Dieter Egger die Initiative.