Hohenems erstrahlt in einem weihnachtlichen Lichtermeer

Hohenems. Am Freitagabend vergangener Woche ließen sich zahlreiche Hohenemser, darunter rund 240 Kindergärtler mit ihren Laternen, die bereits 19. Einschaltfeier auf dem Schlossplatz nicht entgehen.

Nun erstrahlt der etwa zwölf Meter hohe Weihnachtsbaum auf dem Schlossplatz, der heuer aus dem städtischen Forst in Schuttannen stammt, jeden Abend bis Dreikönig im Jänner des nächsten Jahres mit rund 15.000 Lichtern. In der Hohenemser Innenstadt leuchten nun auch täglich bei Einbruch der Dunkelheit 30.000 Lichtpunkte. Allein die Überspannung der Marktstraße besteht aus 24 Lichtvorhängen mit 15 Weihnachtssternen. Die Bäume auf dem Schloss- und dem Kirchplatz schmücken 30 Leuchtstäbe und 74 dekorative Weihnachtssterne, in der Bahnhofstraße, der Kaiser-Franz-Josef-Straße und der Graf-Maximilian-Straße leuchten 15 vier Meter hohe Sternstrahlelemente. Und seit 2016 leuchten zusätzliche Lichtkörper an zehn kleinen Baumgruppen im Hohenemser Zentrum vom Rathaus bis ins Jüdische Viertel mit rund 5.000 LED-Punkten.